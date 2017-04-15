В Севастополе сообщают об открытии дороги через село Поворотное в объезд оползня 

Объезд разрушенного полознем участка трассы Севастополь – Бахчисарай – Симферополь через село Поворотное открыли после ремонта и расширения дорожного полотна. Движение транспорта запущено. Об этом сообщают на сайте подконтрольного Кремлю правительства города.

«По поручению главы города Дмитрия Овсянникова в сжатые сроки были произведены все необходимые ремонтные работы: уложен выравнивающий и верхний слой дорожного полотна, расширена проезжая часть. На некоторых участках ширина дороги была не более 5 метров, в ходе ремонта ее удалось увеличить до 7 метров и за счет этого сделать две полноценные полосы для движения транспорта», – заявил подконтрольный России директор «Севавтодора» Виталий Узлов.

Он также заверил, что на дороге общей протяженностью 2 км установили необходимые дорожные знаки и организовали пешеходный переход.

Ранее сообщалось, что подконтрольный Кремлю российский глава Севастополя Дмитрий Овсянников 10 апреля распорядился завершить реконструкцию и асфальтирование объездной дороги через село Поворотное в течение трех дней.

Движение автомобилей по дороге через село Поворотное и трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (55 км – 57,7 км) прекратили на три дня – с 9.30 10 апреля и до 06.00 13 апреля.

В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, а для легковушек, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы Севастополь-Симферополь, которая обрушилась из-за оползня, выделили 70 миллионов рублей (более 33 млн гривен – КР). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 млн 900 тыс. грн – КР). Об этом заявил подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».