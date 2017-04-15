Крымский.Пармезан: Российские гастроли в Крыму, Сирии и ООН

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 15 апреля Александр Янковский и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Что теряют российские артисты, решившие выступить в аннексированном Крыму, как российские власти Крыма уничтожают частную собственность и сколько матерных слов знают российские дипломаты? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.