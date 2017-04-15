Суд в Керчи признал незаконной отмену медикам выплат за квалификацию

Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд по требованию российской прокуратуры города признал незаконным приказ главврача городской больницы № 2 о приостановлении медикам выплат за квалификационную категорию и обязал руководство медучреждения возобновить эти выплаты. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России прокуратуры Крыма.

«Установлено, что приказом главного врача с 1 января 2016 года медикам приостановлены выплаты за квалификационную категорию по причине непризнания администрацией учреждения здравоохранения удостоверений о ее присвоении. Вместе с тем документы, подтверждающие образование, являются действующими, в установленном законом порядке недействительными не признаны, соответственно, правовых оснований для их непризнания руководством больницы не имеется», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее керченские медики неоднократно жаловались на низкие зарплаты, отмену выплат, отсутствие инвентаря и ремонта в медучреждениях.

Из-за низкой оплаты труда в аннексированном Крыму остро ощущается дефицит медицинских кадров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».