На Пасху в Херсонесе ожидается проведение «народных гуляний»

На площади перед Владимирским собором 16 апреля в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в честь праздника Пасхи пройдут «народные гуляния». Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

«В программе мероприятий: традиционная пасхальная горка, мастер-классы по росписи куличей, семейные конкурсы и эстафеты, мастер-класс для детей «Рисуем пасхальную картину», интеллектуальная викторина на духовно-нравственную тему для детей и взрослых, пасхальные качели, спортивные игры, благотворительная ярмарка детского творчества», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 15:00 ожидается встреча «благодатного огня».

Православные и другие христиане 15 апреля отмечают Великую субботу.

Ранее сообщалось, что на административной границе с аннексированным Крымом в воскресенье, 16 апреля, состоится церемония передачи «благодатного огня» из Иерусалима на полуостров из материковой Украины.