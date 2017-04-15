На фестивале писанок в Киеве представили работу крымской художницы

На VII Всеукраинском фестивале писанок в Киеве представили работу крымской художницы, мастерицы по батику Эльмиры Сеит-Аметовой.

Как рассказала художница в комментарии изданию «QHA», изображенные на ее писанке круги символизируют колесо времени, гранатовые зерна – продолжение рода, а ритм мелких элементов, «берекет» – ежедневный труд, приносящий духовное и физическое благополучие. Также мастерица изобразила на писанке волов – символ богатого урожая и рыб – символ богатства и изобилия.

Всеукраинский фестиваль писанок – это выставка национального искусства, которая путешествует по всей Украине и за границей в течении года. На фестивале собираются как профессиональные художники, так и аматоры, чтобы разрисовать пасхальные яйца размером от 5 см до 2 м.