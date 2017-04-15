В Севастополе понедельник 17 апреля объявлен нерабочим днем

В Севастополе понедельник, 17 апреля, объявили выходным нерабочим днем в соответствии с указом российского губернатора города. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительство Севастополя.

«Работодателям, находящимся и (или) использующим труд работников на территории Севастополя, рекомендуется установить 17 апреля как нерабочий день», – говорится в сообщении.

Накануне на сайте крымского правительства обнародовали указ назначенного Москвой главы полуострова Сергея Аксенова, в котором говорилось, что понедельник, 17 апреля, объявили праздничным выходным днем.

На материковой Украине 17 апреля – нерабочий день, в связи с празднованием накануне православного праздника Пасхи.