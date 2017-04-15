В горах Крыма спасли четверых человек – МЧС

За прошедшие сутки в горах Крыма спасли четверых человек. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе российского министерства чрезвычайных ситуаций полуострова.

«14 апреля в 16:02 МЧС поступило сообщение о том, что, группа туристов в составе 4-х человек, совершая прогулку в районе водопада Учан-Су, зашли на труднопроходимые скальные участки склонов и не могут самостоятельно спуститься. По прибытии с туристами была установлена мобильная связь, в ходе которой спасателям стало известно, что два человека начали подъем на плато Ай-Петри, а два человека находятся в районе тропы Таракташ и ожидают помощи», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что два человека вышли на плато Ай-Петри и самостоятельно начали спуск вниз, в медицинской помощи туристы не нуждались.

По словам российского министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова, всего с начала 2017 года спасатели провели 47 операций по поиску и спасению людей в горнолесной местности полуострова, в результате которых было спасено 70 человек,двое из которых – несовершеннолетние дети.