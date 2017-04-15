В Ялте заключили соглашение о сотрудничестве с казачьими объединениями для охраны порядка в городе. Об этом сообщил 13 апреля в ходе совещания российский глава Ялты Андрей Ростенко.

Как сообщает пресс-служба администрации города, он подчеркнул, что Ялта стала первым городом в Крыму, который разработал программу и заключил соглашения о сотрудничестве с Ялтинским и Алупкинским казачьими обществами по несению службы и охране общественного порядка.

«Эта работа, по мере регистрации местных казачьих объединений, будет продолжена и в других населенных пунктах Южного Берега Крыма», – отметил Ростенко.

Накануне пресс-офицер российского управления МВД России по Ялте Наталья Дергачева сообщила, что на майские праздники в Ялту прибудут дополнительные силы полиции и формирования казаков для патрулирования города.