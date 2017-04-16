В Ялте отчитались о наличии необходимой техники для тушения лесных пожаров

На Центральной химической пожарной станции Ялтинского горно-лесного природного заповедника отчитались о наличии необходимой техники для тушения лесных пожаров. По информации начальника станции Александра Челнокова, в распоряжении огнеборцев находится 8 единиц техники: три автомобиля ГАЗ-66, три УАЗа, один ЗИЛ-131, один Mercedes-Benz 1313 и один КамАЗ АЦ.

«Все машины повышенной проходимости и предназначены для тушения лесных пожаров в сложной горной местности. Также для тушения пожаров, на станции имеется 543 пожарных рукава, общая длина которых составляет 9 км», – цитирует Челнокова пресс-служба российской администрации Ялты.

Руководитель станции подчеркнул, что лесной пожар важнее предупредить, чем тушить. Поэтому сотрудники станции, занимаются патрулированием лесных массивов и проведением профилактических бесед среди населения.

Накануне подконтрольное Кремлю Министерство экологии и природных ресурсов Крыма установило сроки пожароопасного сезона 2017 года – с 1 апреля по 15 ноября.