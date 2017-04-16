На Херсонщине усилены меры безопасности – СБУ

На Пасху и майские праздники в Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, вводят дополнительные меры безопасности. Об этом Крым.Реалии сообщили в Херсонском управлении Службы безопасности Украины.

По информации пресс-службы, представители органов местной власти, руководители региональных органов СБУ, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения Вооруженных сил Украины согласовали порядок взаимодействия и совместного реагирования на проявления террористического характера.

Кроме того, ведомства рассмотрели вопросы о надлежащем уровне публичной безопасности в городе и области во время проведения массовых мероприятий.

В пограничной службе Украины заявили об особом внимании к функционированию пропускных пунктов на админгранице с полуостровом в период праздников.

На административной границе с аннексированным Крымом в воскресенье, 16 апреля, запланирована церемония передачи «благодатного огня» из Иерусалима на полуостров из материковой Украины.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».