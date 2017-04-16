На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке

На пасхальной всенощной службе в Севастополе в Покровском соборе читали Евангелие на украинском, русском и греческом языках, сообщает Крым.Реалии.

Желающие освятить куличи, традиционно пришли к Покровскому собору, вдоль улицы Большая Морская образовался ручей из свечек.​

В ночь на воскресенье охраны и представителей полиции на улицах города было немного, замечают очевидцы. Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились «казаки с нагайками».

Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.

Представителей Киевского патриархата после аннексии полуострова подвергнуты давлению со стороны российских властей Крыма.

На состоявшемся в Киеве осенью 2014 года соборе украинских и крымских епископов было принято итоговое решение, в котором поддерживается территориальная целостность Украины и осуждаются попытки посеять смуту и раздор.