В Симферопольском храме Святых Равноапостольных князей Ольги и Владимира в ночь на 16 апреля прошли Всенощные бдения и утреннее Пасхальное богослужение. Их для верных Киевского патриархата провел архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Климент, сообщает Крым.Реалии.

За время российской аннексии Крыма число приходов Украинской православной церкви КП на полуострове уменьшилось: закрыты церкви в Севастополе, Красноперекопске, Керчи, селе Перевальном.

Община УПЦ Киевского патриархата в Крыму не зарегистрирована, при этом, по информации архиепископа Климента, прихожан стало больше.

В ноябре 2016 года представители подконтрольного России Фонда имущества Крыма пытались опечатать первый этаж кафедрального собора Святых равноапостольных Владимира и Ольги Украинской православной церкви. Ранее летом Апелляционный суд Севастополя обязал Крымскую епархию освободить помещение и выплатить штраф в размере полумиллиона рублей.

После аннексии в Крыму подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и даже провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.

На состоявшемся в Киеве осенью 2014 года соборе украинских и крымских епископов было принято итоговое решение, в котором поддерживается территориальная целостность Украины и осуждаются попытки посеять смуту и раздор.