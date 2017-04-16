Федерация футбола Украины принимает меры для возрождения крымского футбола – президент ФФУ

Федерация футбола Украины (ФФУ) совместно с УЕФА поддерживает возрождение крымской футбольной федерации. Об этом в своем выступлении на XIX Конгрессе ФФУ рассказал президент организации Андрей Павелко, сообщает пресс-служба украинской футбольной организации.

По словам Павелко, аннексия Крыма фактически «откатила» футбол этого региона на десятилетия назад.

«В стремлении сохранить единство украинской футбольной семьи, ФФУ принимает ряд продуктивных мер для возрождения крымского футбола. В частности, мы завершили формирование новой Федерации футбола АР Крым, офис которой сегодня находится в Херсонской области. В Чемпионате Украины среди любителей аннексированный регион представлен ФК «Таврия», – напомнил руководитель ФФУ.

Также Павелко указал на планы создания футбольной академии для детей-переселенцев, в УЕФА поддержали усилия и предоставили 1 млн евро на развитие крымской федерации.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.