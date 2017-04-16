России еще не поздно присоединиться к международной коалиции против Асада – МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к международной коалиции в Сирии. Об этом он заявил в интервью изданию The Sunday Telegraph, опубликованном 16 апреля.

«У них (в России – КР) Все еще есть время, чтобы оказаться на правильной стороне», – отметил Джонсон.

Он обратился к России с просьбой помочь прекратить убийства в Сирии и остановить кризис в этой стране.

Джонсон также сказал, что президент Сирии Башар Асад «буквально и метафорически токсичен, и пришло время для России понять это».

Британский министр также в очередной раз выразил убеждение, что за химической атакой в сирийской провинции Идлиб 4 апреля стоит именно Асад.

Президент Сирии Башар Асад заявил в опубликованном 13 апреля интервью французскому информационному агентству AFP, что его правительство передало все свои запасы химического оружия.

«Мы не имеем никакой химического оружия, мы отказались от нашего арсенала несколько лет назад», – утверждал Асад.

Россия 12 апреля проголосовала против принятия резолюции Совета безопасности ООН по химическому авиаудару по гражданским жителям в Сирии на прошлой неделе, тем самым применив свое право вето.

США и другие западные страны считают доказанным сам факт использования химического оружия и почти несомненным то, что ее применили силы власти Сирии. Они отвергли утверждения Дамаска и Москвы, которая поддерживает правящий режим Сирии в сирийской гражданской войне, что причиной смертей и отравлений в Хан-Шейхуне стало разрушение правительственной авиацией Сирии «завода и состав химического оружия террористов», как власти Сирии называет всех своих противников.

В 2013 году власти Сирии согласилась на международную договоренность о том, чтобы отдать ее запасы химического оружия на уничтожение. Но подтверждений того, что были ликвидированы все такие запасы, нет. И после завершения этой операции поступали сообщения о применении такого оружия сирийскими правительственными войсками.