В природный парк «Тарханкутский» завезли сайгаков

На территории национального природного парка «Тарханкутский» проводится эксперимент по восстановлению местной степной экосистемы. С этой целью в парк была завезена популяция сайгаков, которые содержатся в полувольных условиях. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал подконтрольный Кремлю заместитель директора управления особо охраняемыми природными территориями Крыма Юрий Ермаков.

«В «Тарханкутском» природном парке был заложен эксперимент для того, чтобы возродить степные сообщества к их природному состоянию. Должны идти природные процессы. Если раньше триста лет назад там сайгаки бегали, и степь была в том состоянии, до которого мы хотим ее сейчас довести, то нужно туда завезти сайгаков. Это и было сделано. Они заселены в вольеры, и на данной территории идет эксперимент по восстановлению степи», – отметил Ермаков.

По его словам, в Крыму существуют уникальные степные участки, которые нуждаются в охране не меньше, чем леса.

«Когда-то существовала идея о том, что все степи нужно засадить лесами. Но мы учимся на своих ошибках. На территориях, которые когда-то были насильственно засажены сосной, деревья благополучно деградировали, а существующий природный ландшафт мы убили. Сегодня мы идем по пути сохранения существующего ландшафта», – подчеркнул он.

До аннексии Крыма Россией в марте 2014 года особо охраняемые природные территории Крыма, включая шесть природных заповедников, национальный парк и 13 заказников, относились к территориям природно-заповедного фонда Украины общегосударственного значения. После аннексии полуострова они были национализированы новой властью непризнанной республики.