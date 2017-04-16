В России полиция задержала активистов в нескольких городах

В России по меньшей мере в трех городах, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, 16 апреля состоялись оппозиционные акции. На двух из них российские силовики задержали участников.

В Москве традиционно еженедельно происходят так называемые «прогулки оппозиции». Активисты без плакатов и без вынесения лозунгов собираются в центре российской столицы и отправляются к Красной площади.

Несколько раз во время таких мероприятий силовики закрывали проход на центральную площадь Москвы, но на этот раз люди беспрепятственно добрались конечной точки своей прогулки.



Зато в Сочи, как сообщает русская служба Радио Свобода, полицейские задержали восьмерых сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, которые вышли на антикоррупционную акцию протеста. Силовики составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

В Санкт-Петербурге, где в центре города собрались сторонники оппозиционного видеоблоггера Вячеслава Мальцева, задержаны более 10 человек, сообщил петербургский корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Арсений Веснин.

Сам Мальцев сейчас отбывает 15 суток наказания за «неповиновение законным требованиям сотрудников полиции» во время оппозиционной акции 26 марта в Москве.

2 марта возглавляемая политиком Алексеем Навальным организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовала расследование о незадекларированном недвижимом имуществе председателя правительства России Дмитрия Медведева. 26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции. По всей России были задержаны до полутора тысяч человек. Навальный был арестован на 15 суток.

Медведев впервые прокомментировал расследование ФБК лишь в начале апреля. Он назвал его «чепухой и бумажками», однако не объяснил происхождение имущества в России и за рубежом, которым, вероятно, он обладает. Навальный после этого призвал своих сторонников 12 июня снова выйти на акции протеста.

Фильм-расследование «Он вам не Димон» о возможном имуществе Медведева набрал на YouTube почти 19 млн просмотров.