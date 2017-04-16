Для Крымской епархии УПЦ КП передали «благодатный огонь» из Херсонской области

Херсонские священники Украинской православной церкви Киевского патриархата передали в Крымскую епархию УПЦ КП «благодатный огонь», привезенный из Иерусалима. Церемония прошла на административной границе Крыма и материковой Украины, на КПВВ «Чонгар», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

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Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, который получал святой огонь в прошлом году, в этот раз не смог приехать из-за репрессий со стороны подконтрольных Кремлю местных властей. Священники также не смогли присутствовать при передаче огня. По просьбе духовенства, «благодатный огонь» для крымчан получал житель полуострова, прихожанин УПЦ КП.

Ранее сообщалось, что в Симферопольском храме Святых Равноапостольных князей Ольги и Владимира в ночь на 16 апреля прошли Всенощные бдения и утреннее Пасхальное богослужение. Их для верных Киевского патриархата провел архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Климент.

После аннексии в Крыму подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и даже провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.

На состоявшемся в Киеве осенью 2014 года соборе украинских и крымских епископов было принято итоговое решение, в котором поддерживается территориальная целостность Украины и осуждаются попытки посеять смуту и раздор.

В воскресенье 16 апреля Христиане отмечают Пасху – праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

В этом году он совпадает по дате у христиан западного и восточного обрядов.

В Великую субботу Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо схождения происходит в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.