Члены украинского культурного общества Севастополя провели День писанки

Члены украинского национально-культурного общества Севастополя провели День писанки на территории детского городка «Лукоморье».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, гостям мероприятия рассказывали об особенностях узоров писанок в разных частях Украины, о символике изображений на пасхальных яйцахи традициях Пасхи. Ведущие провели конкурсы и вручили призы с изображением писанок.

Также на празднике проходил мастер-класс по росписи яиц. Мероприятие благословил священник Украинской православной церкви Московского патриархата, он также освятил имущество для мастер-класса.

В воскресенье 16 апреля Христиане отмечают Пасху – праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

В этом году он совпадает по дате у христиан западного и восточного обрядов.

В Великую субботу Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо схождения происходит в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.