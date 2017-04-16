В Ялте отметили Пасху и День освобождения города от нацистов

В Ялте 16 апреля отмечают сразу два праздника – Пасху и День освобождения города от нацистов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской администрации Ялты.

«От всей души поздравляю вас со светлым праздником Пасхи и с Днем освобождения Ялты. Крепкого вам здоровья, счастья, удачи и благополучия», – сказал подконтрольный Кремлю глава администрации города Андрей Ростенко.

Представители Ялтинского благочиния и руководство города подготовили горожанам и гостям города подарки – пасхальные яйца, которые вручали Андрей Ростенко и отец Адам.

По информации пресс-службы, на набережной прошел концерт при участии танцевальных и песенных коллективов Ялты. Также на мероприятии выступил оркестр культурного центра российского МВД Крыма, а после вокальный ансамбль «Гуляй душа» из Севастополя. Завершится праздничный день дискотекой, которая стартует в 19:30 на набережной, возле сцены в районе круглого фонтана.

Накануне, 11 апреля, в Керчи проходили мероприятия по случаю Дня освобождения города. Утром прошло возложение цветов к «Вечному огню», расположенному на площади Ленина. Позже на железнодорожный вокзал прибыл «Поезд Победы».

В воскресенье 16 апреля Христиане отмечают Пасху – праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

В этом году он совпадает по дате у христиан западного и восточного обрядов.

В Великую субботу Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо схождения происходит в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.





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