На референдуме в Турции одобрили расширение полномочий президента, оппозиция требует пересчета голосов

На референдуме в Турции, который проходил в воскресенье, 16 апреля, одобрили расширение полномочий президента. По итогам обработки более 99% бюллетеней, за расширение полномочий проголосовали 51,2% избирателей, против – 48,7% (24 млн 325 тысячи человек против 23 млн 170 тысяч человек соответственно), сообщает «Настоящее время».

Против расширения полномочий президента проголосовали курортные зоны на побережье, Стамбул, Анкара, а также районы с преимущественно курдским населением на границе с Сирией и Ираком. За расширение полномочий высказались почти все центральные части Турции, кроме Тунджели со значительным процентом курдского населения. Там поддержка идеи расширения полномочий президента оказалась самой низкой по всей стране: «за» проголосовали менее 20% голосовавших.

Крупнейшая турецкая оппозиционная партия заявила, что требует пересчета более 60% голосов. В то же время президент Эрдоган и премьер-министр Турции Йылдырим уже объявили о победе.

В голосовании имели право принять участие около 55 миллионов граждан Турции, которые живут не только в стране, но и за рубежом, в первую очередь в Европе. В стране были открыты более 167 тысяч избирательных участков.

Оппоненты турецкого президента считают, что предложенные поправки к конституции станут еще одним шагом к авторитарному режиму в Турции, который и так усилился после неудачной попытки военного переворота в июле 2016 года. После этого десятки тысяч людей были арестованы, уволены с работы, в том числе немало журналистов, а многие средства массовой информации были закрыты.

По данным наблюдателей, в том числе ОБСЕ, противники референдума указывают на ограничение деятельности оппозиции и значительную предвзятость в средствах массовой информации в пользу Эрдогана.