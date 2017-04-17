Терпение в отношении КНДР исчерпано – вице-президент США

Вице-президент США Майк Пенс посетил 17 апреля демилитаризованную зону, которая отделяет Северную и Южную Корею, и заявил, что «эпоха стратегического терпения» в отношении КНДР закончилась. По словам Пенса, Вашингтон стремится действовать «через мирные средства, путем переговоров».

«Но все варианты возможны, мы по-прежнему стоим бок о бок с народом Южной Кореи», – добавил вице-президент США.

Визит Пенса на границу между Северной и Южной Кореями происходит во время роста напряженности на полуострове из-за осуществления Пхеньяном запрещенной решениями ООН ракетной программы. Непосредственно в день прибытия вице-президента США в Сеул, 16 апреля, в КНДР произошло неудачное испытание, ракета взорвалась сразу после старта.

В Южной Корее Пенс начал 10-дневное региональное турне. Он посетит также ключевого союзника США Японию, которая также осудила ракетную программу Северной Кореи. После этого Пенс отправится в Индонезию и Австралию.