Крымчанин-участник АТО выиграл суд у горсовета Геническа

Генический районный суд удовлетворил иск переселенца из Крыма, участника боевых действий на востоке Украины, журналиста Михаила Новосельцева к Геническому городскому совету. Об этом Крым.Реалии рассказал сам Новосельцев.

По его словам, суд признал решение генических депутатов – отказать в приеме документации о выделении земельного участка от крымчанина – незаконным.

«Это ожидаемое решение, которое полностью соответствует выводам контролирующего органа. Городскому совету судебный сбор нужно выплатить, то есть они незаконно еще бюджету города нанесли ущерб, но они решили опять-таки подавать на апелляцию и еще денег потратить не понятно на что. Если бы они отреагировали вовремя на требования контролирующего органа, то не было бы ни суда, ни затрат», – отметил он.

Как сообщает Новосельцев, теперь он будет подавать новое заявление на земельный участок и ожидать решения горсовета.

В Геническом горсовете ситуацию пока не прокомментировали.

Михаил Новосельцев ранее обращался в местный совет по поводу выделения участка, но получил отказ. Ветеран АТО обратился в Государственную инспекцию сельского хозяйства, и та установила незаконность отказа. Но депутаты горсовета не отменили своего решения. В ответ на это участник АТО обратились в суд.

Законодательством Украины предусмотрена система льгот для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, в частности, это касается и предоставления земельных участков.

В соответствии со статьей 12 (пункт 14) Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» участникам боевых действий предоставляются, среди прочих, следующие льготы: первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.