Глава Херсонщины об обустройстве КПВВ на админгранице: крымчане не должны испытывать дискомфорт

На Херсонщине разработали проектную документацию и выделили землю для обустройства сервисных зон на пропускных пунктах на административной границе с аннексированным Крымом. В ближайшее время ожидается решение от Кабинета министров Украины о выделении средств. Об этом рассказал журналистам глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Два с половиной миллиона людей, которые ежегодно проходят через эти пункты пропуска, нуждаются в сервисных услугах. Элементарно, комнаты матери и ребенка, аптека, неотложная скорая помощь, и так далее. Кроме того, нам нужно упростить транспортное сообщение, чтобы люди спокойно могли планировать пересечение (админграницы – КР) и не получать дискомфорта от того, что они попадают из оккупированной территории на свободную территорию. Здесь должна быть территория свободы, и эта свобода должна быть обеспечена определенным сервисом», – отметил Андрей Гордеев.

Также он сообщил, что данные постройки будут сооружены из современных материалов, но это временная необходимость.

«Что касается временных неудобств в виде политиканских проектов и оккупационных амбиций некоторых политиков, так это все временно, оно сгинет со временем. И мы сможем спокойно потом эти все КПВВ разгородить, эти колючие проволоки снять. И на крымских улицах петь гимн Украины», – убежден глава Херсонщины.

Как сообщалось, 16 апреля на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе с Крымом священнослужители Украинской православной церкви Киевского патриархата передали в Крымскую епархию УПЦ КП «благодатный огонь», привезенный из Иерусалима.

Ранее в Министерстве по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили о необходимости оборудования Контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом. В том числе предполагается создать Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».