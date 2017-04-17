Песков: Россия не готовит никаких инициатив для обсуждения в «нормандском формате»

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявляет, что Россия не готовит никаких новых инициатив для обсуждения в «нормандском формате».

«Сейчас о каких-то новых инициативах нам неизвестно, по крайней мере, они не готовятся. Единственной инициативой здесь может быть – это еще раз призвать украинскую сторону к выполнению Минских договоренностей, потому что альтернативы этому процессу нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готовит ли российская сторона какие-то предложения к будущему общению лидеров «нормандской четверки».

В начале апреля руководители Германии, Франции и России в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Донбассе и продолжение «минского процесса». Перед этим состоялся телефонный разговор канцлера Германии и президента Франции с президентом Украины Петром Порошенко, стороны также обсуждали ситуацию в Донбассе.

Германия и Франция играют важную роль в так называемом «нормандском формате» переговоров об урегулировании на части востока Украины, вместе с Украиной и Россией.

Последняя встреча глав государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и России – состоялась осенью прошлого года. Тогда договорились, что главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту», которая согласовала бы эту последовательность выполнения пунктов всех трех главных минских сделок: Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского комплекса мероприятий от 12 февраля 2015 года. К этому времени руководители МИД в «нормандском формате» не договорились о «дорожной карте».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.