Путин подписал закон о льготах для лиц, депортированных из Крыма

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает упрощенный порядок при получении вида на жительство в России для тех, кто был незаконно депортирован с территории Крымской АССР. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, принят Госдумой 5 апреля и одобрен Советом Федерации 12 апреля 2017 года.

Согласно закону, льготы распространяются на самих граждан, а также на их родственников – бабушек, дедушек, отца, мать, супруга, супругу, детей, внуков, брата, сестру, усыновителя. Теперь для получения вида на жительство в России им не потребуется оформлять разрешение на временное проживание при условии представления справки о реабилитации, выданной органами внутренних дел, органами прокуратуры России или судом.

Закон подготовлен в связи с указом президента России «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».