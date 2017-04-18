В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 18 апреля состоится очередное судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Накануне судебного заседания в комментарии Крым.Реалии журналист подчеркнул, что дело против него носит политический характер.

«Обвинение в отношении меня является не правовым, а политическим. Нигде в мире, тем более в отношении журналистов, не практикуют осуждения по поводу публикации мнения. В том числе статья российской конституции гарантирует гражданам России свободную публикацию мнения, но, тем не менее, на практике это преследуется», – отметил Семена.

Вместе с тем, журналист выразил надежду на справедливый суд.

«Мне как человеку, который попал и присутствует в этих жерновах, хотелось бы сегодня все еще верить в то, что справедливое правосудие в России возможно, что не все судьи исполняют четкие команды, что отсутствует «телефонное право», – добавил Семена.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.