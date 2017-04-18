В Крыму объявили проверку воинских частей Черноморского флота России

В аннексированном Крыму 17 апреля управление ЮВО России приступило к проверке сил Черноморского флота за зимний период обучения. Об этом сообщают в пресс-службе ЮВО.

«В соединениях и воинских частях Черноморского флота, дислоцированных в Крыму, будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки, слаженность подразделений», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что комплексную группу по проверке возглавил заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Командующий Черноморским флотом адмирал Александра Витко доложил ему о состоянии сил флота и их готовности к проверке. После чего был проведен строевой смотр офицеров управления флота.

Проверка продлится до конца апреля.

15 апреля сообщалось о том, что Черноморский флот России проводит в полигонах боевой подготовки в Черном море плановое зачетно-тактическое учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы. В начале апреля Черноморский флот России провел артиллерийские стрельбы в море.

В Крыму 24 марта завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.