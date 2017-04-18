Из Крыма на материк пытались провезти холодное оружие – Госпогранслужба Украины

Сотрудники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины накануне, 17 апреля, выявили на админгранице холодное оружие у гражданки Украины, которая направлялась из аннексированного Крыма на материк. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Чаплинка» пограничники совместно с представителями ГФС у гражданки Украины, которая направлялась из Феодосии в Новую Каховку, обнаружили лук и 13 стрел к нему без соответствующих разрешительных документов», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пограничники проинформировали Каланчакское отделение Национальной полиции о выявлении холодного оружия и направили сообщение о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения»).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».