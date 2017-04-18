В суде по «делу Чийгоза» допришвают экс-главу Рескоминформа Крыма

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма в рамках очередного заседания по уголовному делу в отношении замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза допрашивает экс-главу Республиканского комитета АРК по информации Шевкета Меметова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно его показаний, участники обоих митингов 26 февраля 2014 года начали собираться еще к 9 утра. При этом примерно до 11 часов обе стороны были настроены миролюбиво, некоторые общались между собой. Ситуация изменилась в сторону агрессии после организованного прибытия большой группы пророссийских участников.

Меметов утверждает, что впоследствии видел более 10 автобусов из Севастополя и Бахчисарая, на которых организовано разьезжались пророссийски настроенные лица, после митинга. Кроме того, Меметов отметил бездействие сотрудников милиции, которые не предпринимали никаких действий, чтобы предотвратить столкновения.

На заседании по «делу Чийгоза» 13 апреля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма допрашивал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.