Вышел трейлер фильма Ахтема Сейтаблаева «Чужая молитва»

За месяц до выхода на экраны Украины фильма «Чужая молитва» вышел официальный трейлер картины. Об этом в Фейсбуке сообщил режиссер-постановщик фильма Ахтем Сейтаблаев.

«Дорогие друзья! Имею честь представить вам официальный тизер нашего фильма «Чужая молитва» (рабочее название «Ее сердце») и также постер нашего фильма», – написал Сейтаблаев.

Он также поблагодарил команду, которая работала над картиной, и напомнил, что фильм выходит на экраны украинских кинотеатров 18 мая.

Премьера фильма «Чужая молитва», посвященного подвигу крымской татарки Сайде Арифовой, состоится в киевском кинотеатре «Украина» 18 мая.

Ранее в комментарии Крым.Реалии Ахтем Сейтаблаев заявил о завершении работы над фильмом, который снимался под рабочим названием «Ее сердце».

О начале работы над картиной режиссер Ахтем Сейтаблаев и продюсер Иванна Дядюра заявили в декабре 2015 года. Съемки проходили в Украине, Грузии и Израиле. 50% бюджета фильма финансировало Госагенство по делам кино Украины, половину – частные инвесторы. Сценарий фильм основан на истории жительницы Бахчисарая Сайде Арифовой (1916 – 2007), которая, по рассказам, спасла 88 еврейских детей от уничтожения во время немецкой оккупации Крыма.