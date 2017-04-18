Заключенного в России крымчанина Александра Кольченко восстановили в качестве студента в Таврическом национальном университете имени Вернадского на материковой Украине. Об этом 18 апреля в комментарии Крым.Реалии сообщил ректор университета Владимир Казарин.

«Мы собрали преподавателей, ученый совет и приняли решение о восстановлении Александра Кольченко (студента 2 курса географического факультета) в числе студентов Таврического национального университета имени Вернадского. Мы также согласовали эту инициативу с матерью Кольченко, которая проживает в Крыму», – отметил Казарин.

По его словам, сейчас руководство университета просит украинские власти назначить Кольченко стипендию.

«Мы просим министерство (образования и науки Украины – КР) назначить ему стипендию. Мы собираемся раз в квартал/раз в полгода отдавать эти деньги его матери. Мы также написали письмо на президента (Украины – КР). Мы полагаем, что наш студент, который образцово показывает, как он предан стране, заслуживает и президентской стипендии в местах лишения свободы», – добавил Владимир Казарин.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.