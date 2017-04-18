Суд по делу журналиста Семены допросил одного свидетеля, двое – не явились

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 18 апреля закончилось очередное заседание по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на допрос явился только один свидетель – Юлия Кожемякина, которая показала, что была понятой при осмотре страницы интернет-издания с материалом Николая Семены. При этом свидетель не смогла ответить на вопросы адвокатов относительно обстоятельств этого осмотра публикации.

Двое свидетелей не явились, при этом журналист Сергей Мешковой – по неустановленным причинам. После этого защита ходатайствовала о повторном допросе оперсотрудника ФСБ России Хоменко на закрытом заседании, однако судья это ходатайство оставила без удовлетворения.

Следующее заседание запланировано на 3 мая.

В Министерстве иностранных дел Украины 18 апреля в очередной раз потребовали от России прекратить преследование крымского журналиста Николая Семены по сфабрикованным против него обвинениям.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.