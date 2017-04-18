Понятой по «делу Семены» не знал, что подписывал – Курбединов

Крымский адвокат Эмиль Курбединов считает, что понятой со стороны обвинения не знал, что подписывал во время оперативно-розыскных мероприятий по «делу Семены». Об этом 18 апреля Курбединов сообщил в коментарии Радіо Свобода.

«Нам стало ясно, что этот свидетель «дежурный», понятой ФСБ. Что он не раз присутствовал на различных мероприятиях. Этот понятой не совсем владеет тем, что он подписал: название файлов, расширения, технические понятия. Когда мы спрашивали: «Вы знаете, что это техническое понятие значит?» – он сказал, что не знает. Тогда стал вопрос, как он вообще подписывал свои показания, свой допрос», – считает Курбединов.

Адвокат добавил, что в будущем полученые показания понятого будут использоваться.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 18 апреля закончилось очередное заседание по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

На допрос явился только один свидетель – Юлия Кожемякина, которая показала, что была понятой при осмотре страницы интернет-издания с материалом Николая Семены. При этом свидетель не смогла ответить на вопросы адвокатов относительно обстоятельств этого осмотра публикации.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.