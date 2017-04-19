В Симеизе прошел конкурс строя и песни среди школьников

В школе поселка Симеиз в Крыму прошел конкурс строя и песни. Как сообщает пресс-служба российской администрации Ялты, в качестве жюри выступили депутат горсовета Сергей Ефанов, председатель поселкового совета ветеранов Николай Макаренко и бывший директор школы Виктор Рафалович.

«Команды соревновались в построении, ходьбе строевым шагом, а также в исполнении строевой песни. Все участники конкурса выглядели достойно: дружно пели песни и маршировали, стараясь синхронно и слаженно выполнять каждое движение», – говорится в сообщении.

Как отметили члены жюри, подобные мероприятия воспитывают в подрастающем поколении глубокое чувство патриотизма и любовь к Родине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».