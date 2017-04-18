В российском Санкт-Петербурге задержали активиста инициативной группы «Стратегия-18» Всеволода Нелаева во время одиночного пикета в поддержку Крыма. По информации объединения, задержали его за акцию протеста «прогулка оппозиции», которая проходила 16 апреля в Петербурге.

«По уточненным данным, Всеволода Нелаева сотрудники полиции сняли с пикетов на Невском проспекте в поддержку крымских татар «Стратегия-18» и увезли в 78 о/п, где он находится в настоящее время уже 2 часа. Его задержали не для допроса по пикетам 16 марта против аннексии Крыма, где он принимал участие, а по прогулкам оппозиции, которые проводятся каждое воскресенье в Петербурге. В частности, речь идет про 16 апреля, когда произошли массовые задержания участников прогулки. Всеволод Нелаев никогда не принимал участие в этих мероприятиях и, соответственно, его не было на прогулке оппозиции 16 марта. Никаких обвинений до настоящего времени ему предъявлено не было», – говорится в сообщении.

Крым.Реалии пытаются узнать подробности задержания.

Вечером 18 апреля активисты «Стратегия-18» были намерены выйти на серию одиночных пикетов в российском Петербурге, чтобы рассказать о проблемах в Крыму.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.