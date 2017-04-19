Владимир Казарин: Молодежь покидает Крым из-за отсутствия свободы

Сегодня в аннексированном Крыму у подрастающего поколения нет возможности учиться и высказывать свое мнение. После создания на базе ТНУ Крымского федерального университета для студентов ввели дресс-код и запретили им пользоваться вай-фаем. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил ректор Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин.

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«В первую очередь – это свобода. Это возможность учиться так, как ты считаешь нужным и иметь возможность высказывать свое мнение по любому поводу. Этого нет сегодня в Крыму и в Крымском федеральном университете», – сказал он.

Также, по словам Казарина, в этом году количество студентов из Крыма на материковой части Украины может значительно возрасти. Он считает, что предоставление Киевом ряда льгот абитуриентам из Крыма и возможность введения с лета этого года безвизового режима будет способствовать переезду молодых крымчан на материковую часть Украины.

«Думаю, что в этом году нас ожидает увеличение поступающих в разы, не на проценты, а в разы. По всем признакам это так, мы ведем интенсивную переписку с крымчанами. И наконец, эта тяга к тому, чтобы оказаться студентом вуза с правом ездить по всему миру – это тоже чрезвычайный стимул для того, чтобы учиться в Украине», – отметил Казарин.

В Севастополе «Примечания» провели опрос, согласно которому больше половины старшеклассников и студентов собираются навсегда уехать из города. При этом 66% из тех, кто не хочет оставаться, намерены уехать не в соседнюю Россию, а в Европу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».