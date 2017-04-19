Грузовое судно «Герои Арсенала», которое затонуло в акватории Черного моря 19 апреля, имеет флаг Панамы, но не приписано ни к одному украинскому порту. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказали в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

«Мы не отвечаем за безопасность на той территории в силу оккупации Крыма, об этом мы информировали в 2014 году. На сегодняшний день, флаг у судна панамский, поэтому оно приписано где-то в Панаме, оно не приписано к украинскому порту», – сообщили в пресс-службе.

Ранее в российском МЧС Крыма заявили, что судно «Герои Арсенала» имеет флаг Панамы, однако его порт приписки в Херсоне.

По сообщению МЧС, 19 апреля в 03:54 грузовое судно «Герои Арсенала» подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого судно исчезло с радаров. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин.

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что на борту судна «Герои Арсенала» находились девять украинцев.

По последним данным МЧС, спасены несколько членов экипажа, остальные числятся пропавшими без вести, идут поиски моряков. Работа осложняется неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.