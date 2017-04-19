Из-за непогоды в Крыму перебои со светом – «Крымэнерго»

Непогода 19 апреля вызвала перебои с электроснабжением в нескольких районах аннексированного Крыма. Об аварийных отключениях сообщают на сайте предприятия «Крымэнерго».

«Ухудшение погоды, начавшееся со второй половины дня 18 апреля, сказалось на энергообеспечении жителей Черноморского, Советского, Джанкойского, Раздольненского, Симферопольского, Октябрьского районов, Большой Алушты и г. Керчи. Основная часть отключений пришлась на ночное время», – сказано в сообщении.

В «Крымэнерго» также сообщили, что больше всего от непогоды пострадали потребители Черноморского района полуострова. В частности, на воздушной линии 10 кВ, питающей села Водопойное и Межводное (частично), специалисты предприятия из-за сильного ветра не смогли оперативно заменить поврежденные изоляторы на опоре. Аварийная бригада приступила к работе лишь в светлое время суток.

Ранее сообщалось о резком ухудшении погодных условий в Крыму 19 апреля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».