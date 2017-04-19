Российские активисты объявили о намерении приближать деоккупацию Крыма

Российские активисты инициативной группы «Стратегия-18» намерены продолжать бессрочную акцию в поддержку Крыма и по защите прав крымских татар, об этом Крым.Реалии рассказала одна из московских активисток Вера Лаврешина.

«Наша цель, в том числе, добиться того, чтобы те документы, которые уже находятся в Гааге на военных преступников, которые нами правят, сработали, чтобы арестовали их счета, ведь они финансируют терроризм. Мы надеемся, что мы приближаем момент деоккупации Крыма и Донбасса и что прекратятся военные действия в Сирии. Для этого мы и выходим», – говорит Лаврешина.

Более полугода активисты инициативной группы «Стратегия-18» ежемесячно выходят на акции в двух российских городах – Москве и Санкт-Петербурге.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в российском Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.