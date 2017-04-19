Севастополь надеется привлечь иностранных туристов военно-патриотическими парками

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя рассчитывает, что к 2024-му году город приблизится к показателям посещаемости иностранными туристами самых популярных мест соседней России. Такую цель поставил российский глава Севастополя Дмитрий Овсянников, представляя проект Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года.

«Способствовать привлечению туристов, согласно Стратегии, будет создание новых объектов туристического притяжения. В частности, военно-исторического парка на Федюхиных высотах. В соответствии с планам, уже через 5 лет посещаемость парка должна составить более полумиллиона туристов ежегодно», – цитирует документ пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

В Стратегии также упоминается строительство в Севастополе военно-патриотического парка «Патриот» и реконструкция парка Победы и парка имени Анны Ахматовой.

«Город должен быть готов принять свыше одного миллиона семисот тысяч туристов в год, что превысит сегодняшний показатель почти на 40%. Безусловно, это потребует развития гостиничной инфраструктуры: количество гостиничных мест должно вырасти на 54%, до 13 тысяч номеров», – заявил Дмитрий Овсянников.

В 2016 году, по уверениям российских властей Севастополя, город посетили 365 тысяч туристов.