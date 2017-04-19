Бывший военный из Крыма Одинцов на суде в Киеве отказался от услуг адвоката

Бывший украинский военнослужащий из Крыма Максим Одинцов на заседании суда 19 апреля в Киеве отказался от услуг своего адвоката Юрия Григоренко. Об этом сообщил Крым.Реалии сам адвокат.

«Это уже не мой подзащитный, он на судебном заседании отказался от моих услуг. Мы с ним ранее подписали соглашение, что расторгаем договор о предоставлении мной Одинцову правовой помощи. Соответственно ему будет предоставлен бесплатный государственный адвокат, до того момента, пока он или его родственники не заключат договор с новым адвокатом», – рассказал Григоренко.

Он также добавил, что обвиняемый отказался от защитников в виду того, что его семья не в состоянии нести затраты по оплате услуг адвокатов.

Следующее судебное заседание состоится 25 апреля в 13:00.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Сами задержанные во время заседаний суда заявили, что являются гражданами России.

Одинцова и Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.