Россия сможет проигнорировать решение суда ООН по образованию в Крыму – эксперт

Россия может проигнорировать решение Международного суда ООН по обеспечению возможности образования на украинском языке в аннексированном Крыму. Таким мнением с Крым.Реалии поделился эксперт-аналитик по вопросам образования Центра гражданского просвещения «Альменда» Олег Охредько.

«Россия будет прикрываться тем, что на сегодняшний день в оккупированном Крыму существуют как классы с обучением на украинском языке, так и на крымскотатарском. Они будут апеллировать и тем, что на сегодняшний день они издали полный комплект учебников на крымскотатарском языке. В соответствии с российским законодательством, обучение на национальных языках проводится только в 1–9 классах, в 10–11 обучение проводится только на русском языке», – пояснил эксперт.

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты национальных меньшинств в аннексированном Крыму. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе путем деятельности Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В начале марта подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова сообщила, что всего 371 ребенок получает образование в аннексированном Крыму на украинском языке. Это около 0,1% от количества учащихся крымских общеобразовательных организаций.

На всем полуострове осталась только одна общеобразовательная организация с украинским языком обучения – школа № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников.

На крымскотатарском языке получают образование 5,4 тысяч детей. Это около 3%. Еще 137 классов с крымскотатарским языком обучения функционируют в 37 русскоязычных школах.

В Крыму к 2013 году образование на русском языке получали 89,4% школьников, в то время как на украинском и крымскотатарском – 7,3% и 3,1% соответственно. На момент аннексии полуострова 14 школ были с крымскотатарским языком обучения, еще 7 – с украинским.