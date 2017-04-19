Против аннексии Крыма в России начали протестовать школьники – российский активист

В России к протестам против притеснения граждан Украины в аннексированном Крыму начали присоединяться школьники. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал активист инициативной группы «Стратегия-18» Всеволод Нелаев.

Так российский общественник прокомментировал прошедшие накануне в российских Санкт-Петербурге и Москве одиночные пикеты в поддержку жителей аннексированного полуострова. Акцию организовало российское движение «Стратегия-18».

«Не могу сказать, что движение растет сильно, но есть позитивные моменты – приходят новые люди. Кто-то, условно говоря, из старых активистов не смог прийти, но на их место приходят новые лица. Причем даже очень молодые люди – диву даешься, откуда они набрали информации, сумели ее грамотно проанализировать и сделать правильный вывод. Под молодыми я имею в виду и 17 лет, и 16, и даже школьники есть, которые за голову хватаются от того, что происходит у нас в стране», – рассказал Налаев.

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В Санкт-Петербурге 18 апреля задержали активиста инициативной группы «Стратегия-18» Всеволода Нелаева. Мужчина проводил одиночный пикет в поддержку жителей аннексированного Крыма.

По информации объединения, задержали его за акцию протеста «прогулка оппозиции», которая проходила 16 марта в Петербурге. Активисты «Стратегии-18» сообщили, что городская прокуратура проводит проверку Нелаева в связи с тем, что на его плакате была фраза «Путин – международный террорист». Силовики во время задержания сообщили, что это, по их мнению, может быть квалифицировано как «возбуждение ненависти либо вражды». В настоящее время Всеволод Нелаев отпущен из отделения полиции. Протокол опроса он подписывать отказался.

У остальных активистов во время серии одиночных пикетов во вторник российские силовики проверили документы. Активисты вышли с плакатами: «Аннексия Крыма – это репрессии», «Волю нескореним в Крыму», а также растяжками, призывающими прекратить преследования украинских граждан. В Москве прошла аналогичная акция.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в российском Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.