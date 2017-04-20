Российские интернет-провайдеры в аннексированном Крыму блокируют доступ к странице, на которой размещен полный текст решения Международного суда ООН относительно иска Украины против России. Об этом Крым.Реалии сообщают местные жители.

Например, при попытке просмотреть через провайдер «Севтелеком» страницу на сайте ТСН с гиперссылкой на решение суда в Гааге от провайдера приходит ответ: «Не удается получить доступ к сайту. Сайт www.slideshare.net не позволяет установить соединение».

По информации крымчан, данная страница недоступна как через обычные браузеры, так и через браузер Opera в режиме Turbo, однако ее можно прочитать через приложение Psiphone.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание в виде штрафов для интернет-провайдеров, которые не ограничили доступ к сайтам, «запрещенным» властью.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии – проект Радiо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде в Гааге, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры, о которых у суда просит Украина.