Россия заблокировала в ООН осуждение ракетных испытаний в КНДР

Россия заблокировала в Совете безопасности ООН заявление с осуждением последних ракетных испытаний Северной Кореи.

В предложенном 19 апреля американскими дипломатами проекте заявления содержалось требование к КНДР «не проводить никаких последующих ядерных испытаний» и прекратить запуски ракет после того, как Пхеньян осуществил неудачное испытание в конце прошлой недели.

Дипломаты США предлагали членам Совета безопасности выразить «свою крайнюю обеспокоенность» по поводу «крайне дестабилизирующего поведения» Северной Кореи и пригрозить принять «дополнительные значительные меры». Посол США в ООН Никки Хейли отметила, что дополнительные требования к КНДР необходимы, чтобы не допустить эскалации.

Россия стремилась включить формулировку, которая есть в предыдущей резолюции по этому вопросу. Там содержится указание о необходимости достижения решения путем диалога. В марте Совет безопасности осудил запуск трех ракет и выразил серьезную обеспокоенность в связи со «все более дестабилизирующим поведением» Пхеньяна.