Активисты объявили акцию в поддержку голодающего фигуранта «Хизб ут-Тахрир» Зейтуллаева

Активисты гражданской инициативы «Евромайдан SOS» объявили онлайн акцию в поддержку одного из фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева, который 4 апреля объявил голодовку.

Как рассказала в комментарии Крым.Реалии правозащитница, координатор «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук, главная цель акции – рассказать гражданам Украины о ситуации, в которой оказались жители аннексированного Крыма и показать пример ненасильственного противостояния Зейтуллаева.

«Мы на материковой Украине мало знаем и понимаем, в каких условиях, атмосфере страха живут люди в Крыму. Мы не можем ничего сделать, чтобы прекратить насильственные увольнения, фабрикации уголовных и административных дел, грубые обыски, допросы. Мы точно можем сделать борьбу людей, которые ненасильственным способом противостоят оккупационной машине, – видимой. Руслан Зейтуллаев – один из таких примеров ненасильственного сопротивления», – отметила Матвийчук.

По ее словам, «Евромайдан SOS» обратился к украинским художникам, журналистам, диссидентам с просьбой поддержать эту акцию для того, «чтобы Украина открыла для себя имя Руслана Зейтуллаева».

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».