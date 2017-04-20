На экономическом форуме в Ялте Аксенов насчитал более 200 участников из 46 стран

На третий «Ялтинский международный экономический форум», по подсчетам российских властей полуострова, приехали более 200 бизнесменов и чиновников из 46 стран. Об этом в Фейсбуке написал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

«Третий Ялтинский международный экономический форум набирает обороты. В этом году количество участников на треть больше, чем в прошлом году, изменяется и качественный состав участников. Сегодня к нам приехало 214 бизнесменов, представителей депутатского корпуса и органов исполнительной власти из 46 стран», – заявил Аксенов.

Накануне крымский бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков сообщил Крым.Реалии, что ему отказали в аккредитации для участия в мероприятии в качестве инвестора. Хотя, по его словам, он подал документы на регистрацию «в законном порядке полтора месяца назад».

«На прошлой неделе позвонили организаторы, сказали, что всех кандидатов согласовывает Совет министров Крыма. Согласия Совмина Крыма на мое участие в экономическом форуме нет. Да и быть при правительстве «гоблинов» не может. Встречи, которые планировались мною в рамках экономического форума, перенесены в аэропорты, либо в мои парки. По большому счету, не расстраиваюсь, поскольку смотреть на профанацию не очень приятно», – заявил Зубков.

В прошлом году бизнесмен уже принимал участие в этом ежегодном форуме и, по его информации, никакого развития его потенциальных инвестиционных проектов – зоопарка «Солнышко» в Евпатории, «Парка чудес» в Белогорске и парка тигров в Севастополе – не последовало.

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

В связи с запланированным на апрель проведением Международного экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».