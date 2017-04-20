В Симферополе лишь 370 учеников школ получают образование на украинском языке. При этом классы с украинским языком обучения есть только в четырех общеобразовательных организациях – гимназии №11 имени Тренева, симферопольской академической гимназии, а также средних общеобразовательных школах №26 и №29. Такие цифры указаны в письменном ответе подконтрольной Кремлю администрации Симферополя на запрос координатора Украинского культурного центра в Крыму Леонида Кузьмина. Копию документа активист опубликовал на Фейсбуке.

Ранее Леонид Кузьмин в комментарии Радио Крым.Реалии поделился мнением, что решение Международного суда ООН в Гааге, принятое накануне, 19 апреля, заставит подконтрольные Кремлю власти Крыма возобновить изучение украинского языка в школах на территории.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе путем деятельности Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В начале марта подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова сообщила, что всего 371 ребенок получает образование в аннексированном Крыму на украинском языке. Это около 0,1% от количества учащихся крымских общеобразовательных организаций.

В Крыму к 2013 году образование на русском языке получали 89,4% школьников, в то время как на украинском и крымскотатарском – 7,3% и 3,1% соответственно. На момент аннексии полуострова 14 школ были с крымскотатарским языком обучения, еще 7 – с украинским.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».