Крупнейший банк России «Сбербанк» пока не планирует работать в аннексированном Крыму из-за высоких рисков попасть под международные санкции. Об этом идет речь в ответе заместителя председателя правления «Сбербанка» Беллы Златкис на обращение депутата подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета от КПРФ Степана Кискина. Копии документов опубликовала пресс-служба политика.

Руководство финучреждения отмечает, что оказание банковских услуг на территории Крыма «влечет высокие риски усиления мер экономического воздействия на «Сбербанк». Поэтому, по словам автора письма, «последствия таких рисков нельзя недооценивать».

«Сбербанк» продолжит отслеживать возможность и потребность открытия отделений на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Вместе с тем, действующие отделения «Сбербанка» открыты для обслуживания граждан и организаций, проживающих и зарегистрированных на территории Республики Крым», – ответила Белла Златкис.

По словам Степана Кискина, письменного ответа от «Сбербанка» по поводу работы финучреждения в аннексированном Крыму он добивался почти год.

Ранее Степан Кискин заявлял, что Министерство финансов России оправдывает нежелание «Сбербанка» работать на территории полуострова. Так Кискин прокомментировал письмо из российского Минфина, в котором директор департамента финансовой политики ведомства Сергей Барсуков заявил, что принятие решений о работе на полуострове российских кредитных организаций «требует дополнительной проработки».

27 мая 2016 года на собрании акционеров «Сбербанка» президент организации Герман Греф заявил, что банк «не может вернуться в Крым», объяснив это риском попасть под санкции.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».