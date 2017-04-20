Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об участии в «Ялтинском международном экономическом форуме» иностранных представителей, чтобы в последствии привлечь их к ответственности. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«По результатам работы, сделанной МИД, подавляющее большинство международных партнеров проинформировали о том, что они не будут нарушать законодательство Украины и будут рекомендовать бизнес-кругам своих стран не принимать участие в форуме. Следует отметить, что представители бизнес-кругов могут принимать решения самостоятельно в частном порядке, и в данный момент мы проверяем информацию, кто, из каких стран и на каком уровне принимает участие в так называемом Ялтинском форуме, конечно с целью привлечения их к ответственности», – прокомментировала Беца.

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

В связи с запланированным на апрель проведением Международного экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».